В Кремле назвали самый вероятный сценарий выдвижения Путина в президенты

В Кремле считают, что наиболее вероятный сценарий участия Владимира Путина в президентских выборах — это самовыдвижение, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Выдвижение от «Единой России» маловероятно, по той причине, что поддержка Путина в российском обществе гораздо шире, чем поддержка этой партии. По этой причине собеседники издания считают, что президент пойдет на выборы не от «ЕдРа», а самостоятельно.

Выдвижение от партии «Единая Россия» вряд ли негативно скажется на рейтинге президента РФ, но, поскольку Путин позиционирует себя в качестве лидера всех россиян, то сценарий самовыдвижения - приоритетен, заявил один из федеральных чиновников в беседе с РБК.

Плюсы и минусы участия Владимира Путина в предстоящих выборах как от партии, так и в качестве самовыдвиженца обсуждались на совещаниях с экспертами во внутриполитическом блоке Кремля. Большая часть участников дискуссии склонились к тому, что самовыдвижение будет наиболее оптимальным вариантом.



В самой «Единой России» варианты выдвижения Путина не обсуждаются, бесед с руководством партии на эту тему никто не вел, сообщил РБК источник в партии власти.

При этом Владимир Путин собственных предпочтений еще не называл. «Об этом речь еще не идет», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Законодательство России предусматривает два варианта выдвижения на выборы президента страны — от политической партии и самовыдвижение. В 2000 и 2004 годах Владимир Путин шел на выборы самостоятельно, а в 2011-м — от «Единой России». По мнению экспертов издания, это было сделано для того, чтобы усилить авторитет партии, который был подпорчен прошедшими в декабре 2011 массовыми акциями протеста.