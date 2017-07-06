В Петербурге появится комитет по работе с Крымом

С сентября 2017 года в Петербурге вместо комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления появится новая структура. Ей станет комитет по территориальному развитию.

По мнению чиновников, это ознаменует переход политического блока к вице-губернатору Константину Серову, а за вице-губернатором Александром Говоруновым закрепится функция заместителя губернатора, отвечающего за безопасность в Петербурге, сообщает «Фонтанка».

В аппарате вице-губернатора Серова изданию уточнили, что структура будет заниматься тем же, чем и прошлые комитет по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления, но ей добавят новую функцию - работу с Крымом. При этом сам комитет будет выведен из состава администрации губернатора Петербурга.

Один из будущих чиновников комитета по территориальному развитию на условиях анонимности рассказал «Фонтанке», что «теперь все будет поставлено на место. Вице-губернатор Говорунов будет отвечать за безопасность, а вице-губернатор Серов – за политику.

По данным издания, главой нового ведомства останется Игорь Князев, который еще в декабря 2013 годы был назначен председателем комитета по работе с исполнительными органами государственной власти.

Константин Серов стал вице-губернатором Петербурга в начале мае 2017 года. Прежде он был депутатом пяти созывов парламента Петербурга, а в мае 2013 года был назначен главой администрации Невского района. До Серова за молодежную политику Северной столицы отвечал вице-губернатор Александр Говорунов.