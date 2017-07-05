В Италии на поле появился огромный портрет Владимира Путина (ФОТО)

Итальянский фермер и художник Дарио Гамбарин в преддверии саммита G-20 на своем поле при помощи трактора и плуга создал портрет президента России Владимира Путина, передает агентство ANSA.

Фото: ANSA

«Это произведение появилось на свет, так как 7 и 8 июля 2017 года в Гамбурге проведут саммит сильные мира сего. И все мы надеемся, что эта встреча позволит решить актуальные мировые проблемы в сфере экономики, иммиграции. Предстоит обсудить немало: это споры по Украине, Сирии, ядерному оружию, а также обвинения во вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года», — рассказал автор необычного портрета.

Изображение Путина выполнено на поле, площадь которого составляет 25 тыс. квадратных метров. Оно располагается недалеко от Вероны. По бокам от портрета стоят надписи — «G-20 2017» и «Путин». Имя президента РФ написано на кириллице.

В прошлом году Дарио Гамбарин накануне президентских выборов в Штатах создал два подобных портрета двух кандидатов— Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.