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Госдума опубликовала текст присяги при получении гражданства России

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© Фото: ghall.com.ua

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Необходимо будет поклясться уважать культуру, историю и традиции.

Рабочая группа Государственной думы согласовалп текст присяги для вступления в гражданство РФ, рассказал первый замглавы комитета по госстроительству Михаил Емельянов.

За основу текста взяли вариант присяги, который предложил глава комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым.

"Я, Фамилия Имя Отчество, добровольно и осознанно, принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать культуру, историю и традиции", — говорится в тексте присяги.

В окончательном виде текст присяги будет внесен всеми лидерами фракций и рассмотрен на думском комитете по госстроительству во вторник, 4 июля.

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Как сообщалось ранее, 6 июня президент Путин предложил ввести присягу при получении российского гражданства.

"У нас, когда люди приходят в армию, произносят присягу. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств", - заявил тогда президент РФ.

Предложение о введении присяги прозвучало в рамках обсуждения законопроекта о лишении гражданства РФ признанных виновными в терроризме и экстремизме, который сейчас рассматривает Госдума. Он был внесен спустя несколько дней после теракта в Петербурге. По данным следствия, взрыв в метро устроил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший гражданство РФ.

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