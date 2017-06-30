Путин продлил продуктовые контрсанкции до конца 2018 года

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до конца 2018 года, сообщает ТАСС.

Накануне,29 июня, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство просит президента продлить контрсанкций до 31 декабря 2018 года.

По его мнению, Россия вынуждена идти на этот шаг и чтобы защитить свои национальные интересы, и чтобы поддержать аграрный сектор. "Аграрии неоднократно просили нас о продлении таких мер и о том, чтобы обозначить перспективу, как они будут действовать в ближайшее время. Мы сделаем это, и я уверен, что они смогут воспользоваться этими благоприятными возможностями в полном объеме", - сказал премьер.

В то же время он подчеркнул, что "режим взаимных экономических ограничений не имеет перспектив". Днем ранее, 28 июня, Совет Евросоюза официально продлил санкции в отношении России еще на полгода.

ЕС, США и присоединившиеся к ним страны ввели санкции в отношении России весной 2014 года из-за присоединения Крыма к РФ и роли Москвы в украинском кризисе. Санкции несколько раз ужесточались, а их действие продлевалось.

Россия в августе 2014 года запретила ввоз из стран, которые ввели против нее санкции, импорт некоторых категорий продовольствия, в том числе сыров, мяса, птицы, овощей и фруктов. С лета 2015 года партии продуктов, которые пытаются ввезти в Россию в обход санкций, уничтожаются на границе.