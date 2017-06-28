В Петербурге депутаты хотят запретить подросткам гулять на кладбищах

Депутаты петербургского ЗакСа приняли в первом чтении законопроект, запрещающий несовершеннолетним бывать на кладбищах, неоконченных стройках, в кальянных, букмекерских конторах, котельных и многих других местах, передает Закс.ру

По словам автора законопроекта единоросса Александра Тетердинко, это может причинить вред здоровью и развитию несовершенолетних. "Мы знаем, что есть места, где несовершеннолетние собираются для употребления наркотиков", - добавил парламентарий, не уточнив, почему об этих местах он не сообщает в правоохранительные органы.

Глава фракции КПРФ Ольга Ходунова поддержала коллегу. Она добавила, что "в каждом районе есть площадки, где страшно завести детей".

Законопроект уже поддержали губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко и региональное управление Следственного комитета РФ.

После того, как документ подпишет глава города, родителям нарушителей будет грозить административная ответственность - штраф от 1 до 3 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям - от 3 до 5 тыс., а юридическим лицам - от 10 до 15 тыс. рублей. Если подростку уже исполнилось 16 лет, то платить придется самому.