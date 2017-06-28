ЗакС запретил помощникам депутатов высказываться публично

Заксобрание Петербурга отклонило законопроект "Справедливой России" о наделении помощников депутатов специальным статусом, позволяющим им публично высказывать свои суждения.

Такую инициативу на заседании в среду, 28 июня, внес глава фракции эсеров Алексей Ковалев. Он предложил разрешить штатным помощникам участвовать в политической деятельности - сейчас их ограничивает в этом закон о госслужбе. Ковалев напомнил, что весной помощников депутатов отчитали за участие в митинге на Марсовом поле против передачи Исаакия РПЦ.

"Кроме того, помощник должен приниматься на службу депутатом, а не главой органа власти", - добавил депутат Ковалев.

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"Благодарите историческую эпоху, господа бога и еще кое-кого, что у вас вообще есть помощники. В других регионах их нет", - приводит ответ спикера ЗакСа Вячеслава Макарова «Фонтанка».

Единоросс Денис Четырбок заявил, что помощники могут умножить оппозиционные фракции.

"Мы рассматривали этот проект на профильной комиссии. Показательно, что представлял проект не сам Ковалев, а его помощник. При этом статусы депутата и помощника депутата различаются. Понятно, что представители малых фракций хотят размножиться. Это приведет к тому, что будет проведена подмена понятий, и помощники парламентариев получат те полномочия, которые им не положены, так как их горожане не выбирали", – заявил единоросс.

В итоге депутаты ЗакСа отклонила законопроект, за его принятие проголосовали только 11 депутатов.

В конце февраля, в ЗакСе рассматривали анонимные жалобы на помощников депутата Оксаны Дмитриевой, которые участвовали в протестной акции у Исаакиевского собора 28 января.

Позже в отделе кадров ЗакСа им заявили, что отныне они могут работать без разрешения спикера Вячеслава Макарова только в будние дни с 9 до 18 часов.