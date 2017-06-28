Депутаты утвердили строительство ВСД и застройку парка Малиновка

Заксобрание Северной столицы в третьем чтении приняло закон об изменении Генплана Петербурга. Голосование прошло на заседании городского парламента в среду, 28 июня, передает АБН.

Принятые поправки предусматривают строительство аэроэкспресса от Пулково до Витебского вокзала с остановкой у станции метро "Купчино".

Кроме того, в них включено создание Восточного скоростного диаметра (ВСД), перевод парка Малиновка из рекреационной зоны в зону деловой застройки, а также строительство дороги через Удельный парк и частичную застройку парка 300-летия.

За принятие документ проголосовали 40 депутатов, против высказались десять их коллег.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", защитники парка Малиновка вышли на пикет к стенам ЗакСа. Жители Петербурга протестуют против его застройки.

Негодование горожан вызывает и проект строительства ВСД. В начале апреля в парке Малиновка прошел согласованный митинг жителей Красногвардейского района против строительства под окнами домов ВСД. Более того, 13 апреля, инициативная группа отправила официальное письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием пересмотреть проект трассы, под обращением подписались 1666 человек.

Градозащитники выступают и против передачи под застройку части парка 300-летия. В декабре прошлого года Смольный передал "Газпрому" часть территории парка 300-летия. Постановление от 8 декабря о передаче в аренду участка площадью 3 га на Приморском проспекте, примыкающего к парку, опубликовано правительством Петербурга.

Генплан Петербурга рассчитан до 2043 года, документ должен быть принят в 2018 году. Срок реализации действующего Генплана истек в 2015 году.