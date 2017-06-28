Бывшая глава Центрального района пожаловалась на новую районную администрацию

Бывшая глава администрации Центрального района, а в настоящий момент депутат ЗакСа Мария Щербакова пожаловалась на новое районное руководство. Об это она сообщила в среду, 27 июня, на заседании Заксобрания, передает АБН.

Щербакова заявила, что новый глава района Андрей Хлутков отказался публиковать в районной газете материалы о ее деятельности. К примеру, о ее поездки на полигон «Северный». Также, по словам Щербаковой, новая администрация не предоставила ей информацию о жилищном вопросе одной из жительниц, которая обратилась к ней за помощью.

Депутат пообещала направить депутатский запрос губернатору ПетерубргаГеоргию Полтавченко. Это обращение поддержали 42 парламентария.

Мария Щербакова была главой администрации Центрального района с 2010 по 2016 год. На выборах в сентябре прошлого года она была избрана депутатом ЗакСа.