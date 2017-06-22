Депутаты партии КПРФ внесли в Государственную думу законопроект об отмене новогодних каникул. Такой документ опубликован в электронной базе законопроектов парламента.
Законопроект предлагает внести в Трудовой кодекс изменения, «обусловленные практикой трудовых отношений и рядом политических событий в истории России».
Предложение отменить новогодние каникулы парламентарии объясняют многочисленными письмами, которые «требуют вернуть рабочие дни в полной мере», поскольку «в начале нового года остаются без зарплаты».
Вместе с тем парламентарии предложили внести 31 декабря в число нерабочих дней. Это позволит россиянам «спокойно подготовится к встрече Нового года без затрат рабочего времени».
Согласно записке, нерабочим днем также предлагается сделать 18 марта — день присоединения Крыма к России. Кроме того, КПРФ хочет сделать выходным днем 7 ноября — «день Великой Октябрьской социалистической революции».
По мнению инициатора законопроекта об отмене новогодних праздников Николая Арефьева (КПРФ), двух дней для новогодних каникул будет достаточно, передает РБК.
В ГД внесен законопроект об отмене новогодних каникул
© Фото: tvc.ru
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В КПРФ считают, что достаточно двух выходных дней.
Депутаты партии КПРФ внесли в Государственную думу законопроект об отмене новогодних каникул. Такой документ опубликован в электронной базе законопроектов парламента.
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