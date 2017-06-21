В Петербурге спикер ЗакСа запретил отвечать на вопросы о судах над задержанными 12 июня

Спикер парламента Петербурга Вячеслав Макаров отклонил вопросы оппозиционных депутатов Максима Резника и Бориса Вишневского, которые интересовались у кандидатов в члены квалификационной коллегии судей об их отношении к судебному конвейеру , который «переварил» более 500 задержанных на акции протеста против коррупции 12 июня 2017 года.

Первым вопрос попытался задать депутат от «Партии Яблоко» Борис Вишневский: «Если вы будете назначены Законодательным собранием (в квалификационную коллегию), то как вы будете относиться к тем судьям, которые выносили свои решения после публичной акции 12 июня на Марсовом поле, не рассматривая доказательств, никак не учитывая аргументов задержанных, давая час на поиски защитника, и как вы будете относиться к судьям, которые в городском суде фактически не дали возможности адвокатам и защитникам попасть к задержанным, когда рассматривались жалобы на их арест или штраф?» - поинтересовался депутат.

«Я снимаю этот вопрос. Вы же юрист, вы же понимаете, что на этот вопрос вы не имеете права отвечать, потому что это повлияет на беспристрастность вас как члена коллегии», – отказал спикер ЗакСа Макаров. Позже он также снял аналогичный вопрос депутата Максима Резника, передает MR7.ru.

Ранее Макаров заявил, что петербуржцы должны благодарить сотрудников правоохранительных органов, которые задержали на несанкционированной акции 12 июня более 500 человек.

В среду, 21 июня, депутат ЗакСа от «Партии Роста» Максим Резник предложил создать парламентскую комиссию по расследованию событий 12 июня. Проект создания комиссии Резник сдаст в аппарат ЗакСа сегодня, 21 июня.

По его мнению, в День России и в связи с ним произошли «массовые политические репрессии», в них «судейское сообщество принимало самое деятельное участие».

Ранее, 12 июня, по всей России прошли антикоррупционные акции протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального. Во время несанкционированной антикоррупционной акции в Петербурге было задержано, по разным оценкам, от 500 до 900 человек. Среди них есть несовершеннолетние. Полиция также задержала фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата Заксобрания Максима Резника, которого позже отпустили.

По официальным данным, в акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле участвовали 3,5 тыс. человек. По оценкам «Санкт-Петербург.ру», к акции присоединились 7 тыс. человек.

Подробнее о том, что происходило на протестах 12 июня в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале «Санкт-Петербург.ру».