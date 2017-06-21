Спикер ЗакСа Петербурга назвал профессиональными действия полиции на митинге 12 июня

Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров заявил о том, что петербуржцы должны благодарить сотрудников правоохранительных органов, которые задержали на несанкционированной акции 12 июня более 500 человек.

«Я поддерживаю нашего президента, который сказал, что участие в митингах, это демократический метод. Но митинг должен быть законным. Я 12 июня вручал паспорта на Дворцовой площади и был на Марсовом поле. Мы к чему придем, когда каждый человек волен определять, хочу и выведу людей? Вовлекают детей в несанкционированные митинги. Там же провокаторы могут оказаться», - приводит MR7.ru заявление спикера ЗакСа

По его словам, именно митинги привели к развалу СССР. «Для миллиардов людей на планете земля это трагедия. Был бы СССР, не было бы ИГИЛ (запрещенная в РФ экстремистская организация , - прим.ред), войн, ничего бы не было. Могу напомнить, митинги перед гражданской войной - 12,5 млн наших соотечественников погибло. Ради чего положили столько людей?», - также заявил Макаров.

Он добавил, что «когда вовлекают несовершеннолетних и разговаривают на языке ультиматумов, то это не демократия». «Суд же никому не позволено оценивать. Мы должны благодарить генерала Умнова, сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечили безопасность. Если бы не они, неизвестно к каким погромам бы это привело. Это были профессиональные действия полиции. Посмотрите, как разгоняют митинги в так называемых демократических странах», - уточнил спикер ЗакСа.

Ранее депутат ЗакСа от «Партии Роста» Максим Резник предложил создать парламентскую комиссию по расследованию событий 12 июня. Проект создания комиссии Резник сдаст в аппарат ЗакСа сегодня, 21 июня.

По мнению депутата от «Партии Роста», в День России и в связи с ним произошли «массовые политические репрессии», в них «судейское сообщество принимало самое деятельное участие».

В будущую парламентскую комиссию Резник предлагает включить шесть депутатов — по одному представителю от каждой фракции.

Ранее, 12 июня, по всей России прошли антикоррупционные акции протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального. Во время несанкционированной антикоррупционной акции в Петербурге было задержано, по разным оценкам, от 500 до 900 человек. Среди них есть несовершеннолетние. Полиция также задержала фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата Заксобрания Максима Резника, которого позже отпустили.

По официальным данным, в акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле участвовали 3,5 тыс. человек. По оценкам «Санкт-Петербург.ру», к акции присоединились 7 тыс. человек.

Подробнее о том, что происходило на протестах 12 июня в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале «Санкт-Петербург.ру».