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В ЗакСе предложили создать комиссию в связи с событиями 12 июня

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© Фото: Деловой Петербург

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Депутат Максим Резник считает, что за митингом последовали массовые политические репрессии.

Депутат Законодательного собрания Петербурга от «Партии Роста» Максим Резник предложил создать парламентскую комиссию по расследованию событий 12 июня. Проект создания комиссии Резник сдаст в аппарат ЗакСа сегодня, 21  июня, передает АБН.

Вопрос был поднят в связи с назначением представителей общественности в квалификационной коллегии судей. Депутат предложил не обсуждать этот вопрос до консультаций с правозащитным сообществом и уполномоченным по правам человека.

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По мнению депутата от «Партии Роста», в День России и в связи с ним произошли «массовые политические репрессии», в них «судейское сообщество принимало самое деятельное участие».

В будущую парламентскую комиссию Резник предлагает включить шесть депутатов — по одному представителю от каждой фракции.

Ранее, 12 июня, по всей России прошли антикоррупционные акции протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального. Во время несанкционированной антикоррупционной акции в Петербурге было задержано, по разным оценкам, от 500 до 900 человек. Среди них есть несовершеннолетние. Полиция также задержала фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата Заксобрания Максима Резника, которого позже отпустили.

По официальным данным, в акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле участвовали 3,5 тыс. человек. По оценкам «Санкт-Петербург.ру», к акции присоединились 7 тыс. человек.

Подробнее о том, что происходило на протестах 12 июня в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале «Санкт-Петербург.ру».

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