В ЗакСе предложили создать комиссию в связи с событиями 12 июня

Депутат Законодательного собрания Петербурга от «Партии Роста» Максим Резник предложил создать парламентскую комиссию по расследованию событий 12 июня. Проект создания комиссии Резник сдаст в аппарат ЗакСа сегодня, 21 июня, передает АБН.

Вопрос был поднят в связи с назначением представителей общественности в квалификационной коллегии судей. Депутат предложил не обсуждать этот вопрос до консультаций с правозащитным сообществом и уполномоченным по правам человека.

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По мнению депутата от «Партии Роста», в День России и в связи с ним произошли «массовые политические репрессии», в них «судейское сообщество принимало самое деятельное участие».

В будущую парламентскую комиссию Резник предлагает включить шесть депутатов — по одному представителю от каждой фракции.

Ранее, 12 июня, по всей России прошли антикоррупционные акции протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального. Во время несанкционированной антикоррупционной акции в Петербурге было задержано, по разным оценкам, от 500 до 900 человек. Среди них есть несовершеннолетние. Полиция также задержала фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата Заксобрания Максима Резника, которого позже отпустили.

По официальным данным, в акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле участвовали 3,5 тыс. человек. По оценкам «Санкт-Петербург.ру», к акции присоединились 7 тыс. человек.

Подробнее о том, что происходило на протестах 12 июня в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале «Санкт-Петербург.ру».