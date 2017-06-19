Спикер ЗакСа Макаров отказался вызывать в петербургский парламент главу ГУ МВД

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров отказался ставить на голосование совета фракций вопрос о вызове в городской парламент главы ГУ МВД по городу и Ленобласти Сергея Умнова.

"Макаров отказался ставить вопрос на голосование без объяснений", – передает "Фонтанка" слова депутата от "Партии Роста" Максима Резника.

Депутаты оппозиционных фракций хотели его расспросить о задержаниях на митинге 12 июня.

Ранее обращение с требованием вызвать Умнова на час правительства в ЗакСе подписали Оксана Дмитриева, Максим Резник, Сергей Трохманенко, Борис Вишневский, Михаил Амосов, Алексей Ковалев, Александр Егоров и Надежда Тихонова.

Петербургских депутатов интересуют многочисленные задержания на Марсовом поле 12 июня, где прошел несогласованный митинг против коррупции.

По ифнормации "ОВД-Ифно", полиция задержала на акции протеста в Петербурге 658 человек, в том числе самого Резника, которого сразу же отпустили. Также среди задержанных журналист издания "Собака.ру" Ксения Морозова, суд приговорил ее к 10 суткам в СИЗО и штрафу в размере 12 тыс. рублей.

Морозова утверждает, что пришла на митинг по работе, а суд признал ее участницей протеста, в соцсетях пишут, что действительно видели Морозову с шариками с символикой протеста, что говорит о том, что она не просто "работала на митинге". Кроме Морозовой, в отделение попал петербургский фотограф Давид Френкель.

Митинги во многих городах России организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального, подробнее о том, что происходило в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".