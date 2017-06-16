В Петербурге ЗакС и губернатор смогут увольнять чиновников из-за утраты доверия

Депутаты Заксобрания Петербурга разработали закон, согласно которому губернатор будет иметь право увольнять вице-губернаторов, глав комитетов, а также уполномоченного по защите прав предпринимателей в случае утраты доверия.

Таким же правом будет наделен городской ЗакС. Его депутаты смогут уволить с должности уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребенка, а также председателя контрольно-счетной палаты, заместителя и аудиторов. Законопроект утверджден на заседании комитета по законодательству в пятницу, 16 июня.

Поводами к утрате доверия могут стать различные нарушения антикоррупционного законодательства – к примеру, предоставление заведомо недостоверных сведений о доходах и имуществе, а также в управлении коммерческой структурой.

Депутаты ЗакСа поддержали законопроект единогласно. Он может быть принят на одном из ближайших заседаний городского парламента, передает «Фонтанка».