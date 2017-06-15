Путин рассказал о двух внуках

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» поделился подробностями о своей семье.

Президент рассказал, что, несмотря на слухи, его дочери находятся в Москве и занимаются наукой и образованием.

«И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью», — сообщил Путин, добавив, что недавно во второй раз стал дедушкой.

При этом президент отказался привести какие-то детали, объяснив это тем, что не хочет, чтобы его внуки «росли какими-то принцами крови».

«Санкт-Петербург.ру» ведет текстовую трансляцию «Прямой линии» с президентом России.