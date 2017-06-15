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Глава ЦИК исключила регистрацию Навального на президентских выборах

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© Фото: gosindex.ru

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Мешает судимость.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что у главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального практически нет шансов стать зарегистрированным кандидатом на президентских выборах из-за его судимости, передает ее слова телеканал «Дождь».

Памфилова не исключила, что может «вдруг произойти какое-то чудо, и Алексей Навальный напишет кассационную жалобу».

«Я вообще предпочитаю не говорить об Алексее Анатольевиче Навальном, потому что для меня это некая такая священная политическая корова, которую лучше не трогать», — добавила она, уточнив, что Навальный «в каких-то особенных привилегированных условиях, наверное».

В начале мая зампредседателя ЦИК  Николай Булаев заявил, что для того, чтобы Навальный смог участвовать в президентских выборах в качестве кандидата, ему необходимо обжаловать приговор, чтобы у него появилось пассивное избирательное право.

Новые условные сроки по делу «Кировлеса» за хищение 16 млн руб. путем растраты Алексей Навальный и второй фигурант Петр Офицеров получили в начале февраля 2017 года. Ленинский суд Кирова приговорил Навального к пяти годам условно, а Офицерова — к четырем. В мае Кировский областной суд подтвердил приговор.

В апреле Навальный в своем блоге сообщил, что более 300 тыс. человек готовы отдать свою подпись для поддержки его кандидатуры на выборы.

В настоящий момент Навальный арестован на 30 суток, после задержания в День России, 12  июня.  Ему вменяется ч.8 ст.20.2 – повторное нарушение организации публичного мероприятия.

 Адвокаты Навального на суде заявили, что судья согласовывала свои действия с сотрудниками полиции, о чем у них имеется аудиозапись, которую они планируют приобщить. Они заявили об отводе судьи, однако им в этом было отказано.

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