Яровая придумала текст клятвы для получения гражданства РФ

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая предложила свой вариант текста клятвы для тех, кто получает российское гражданство, сообщил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

«ЛДПР представила свой вариант проекта присяги, Яровая — свой вариант. Решено, что любой гражданин может представить соответствующие материалы в комиссию, и мы будем их рассматривать», — цитирует его РИА Новости.

Депутат также отметил, что свои тексты готовят и другие фракции Госдумы. Кроме того, будут рассмотрены варианты и от граждан.

Ранее стало известно, что текст присяги будет обсуждаться на расширенном заседании группы 15 июня.

Как сообщалось ранее, 6 июня президент Путин предложил ввести присягу при получении российского гражданства.

«У нас, когда люди приходят в армию, произносят присягу. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств", - заявил тогда президент РФ.

Предложение о введении присяги прозвучало в рамках обсуждения законопроекта о лишении гражданства РФ признанных виновными в терроризме и экстремизме, который сейчас рассматривает Госдума. Он был внесен спустя несколько дней после теракта в Петербурге. По данным следствия, взрыв в метро устроил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший гражданство РФ.