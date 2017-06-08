В Петербурге «Единая Россия» хочет бороться с оппозицией с помощью роликов и мемов

В Петербурге при поддержке депутата ЗакСа от "Единой России" Андрея Анохина появилась общественная организация, которая, по задумке атвора, должна отвлечь молодежь от участия в протестных акциях, сообщает Коммерсантъ.

Координационный совет молодежи возглавил единоросс Ринат Евстигнеев. Он заявил, что планирует бороться с оппозиционной активностью «с помощью роликов и мемов».

"Наш национальный праздник — День России — некоторые пытаются использовать, чтобы раскачать лодку, дестабилизировать обстановку в стране. Нельзя позволять этим людям реализовать свои политические амбиции незаконным путем",— объявил Евстигнеев на первом заседании Совета, намекнув тем самым на планы Алескея Навального провести массовые акции в День России по всей стране.

Пропагандировать отказ от участия в протестах Евстегнеев предложил в том числе с помощью "информационной кампании в соцсетях". «"Нам надо предложить популярным блогерам войти в состав Координационного совета: пусть они работают в нашей пресс-службе, ведут свои блоги по нашей конструктивной повестке",— заявил он.

Создание организации проходит на фоне смены вице-губернатора Петербурга, который занимается внутриполитическими вопросами - в апреле этот пост вместо Александра Говорунова занял экс-глава Невского района Константин Серов. В круг полномочий Серова вошло, в том числе, кураторство молодежной политики города.

Ранее в Петерубрге появились плакаты с лозунгом "Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации". На них изображен человек, которым, как марионеткой, управляет чья-то рука.

На плакате также размещена ссылка на сайт комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного. На нем находится раздел с социальной рекламой с похожим лозунгом, читателей призывают помнить, что "протестный митинг, "народный сход" — это не массовое гуляние или флэш-моб", а мероприятие с повышенной степенью опасности.

Позже неизвестные закрасили социальную рекламу с призывом не участвовать в протестных акциях и "не вестись на провокации" фразой "Мы сами решаем".

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал заявки на проведение массовых акций в День России, 12 июня, в 212 городах России. Накануне, 7 июня, акция была согласована в Москве, при этом во многих городах РФ, в том числе в Ленобласти, организаторы митингов получали отказ. В Петербурге власти также отказались согласовать акцию Навального на Марсовом поле, сославшись на проведение мероприятий в честь предстоящего Кубка конфедерации.