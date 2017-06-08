Новым главой Невского района стал Алексей Гульчук

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назначил Алексея Гульчука на должность главы Невского района, которую до этого занимал нынешний вице-губернатор Северной столицы Константин Серов, сообщает пресс-служба градоначальника.

Прежде Гульчук работал главой районной администрации и курировал вопросы экономического развития, госзаказа, а также строительства и землепользования.

Место главы Невского района стало вакантно после того, как 4 мая Константина Серова утвердили на посту-вице губернатора Северной столицы.

И.о. главы района временно был его первый заместитель Сергей Оверчук.