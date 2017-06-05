В Смольном планируют сменить главу комитета по культуре Константина Сухенко

Правительство Петербурга планирует в июне сменить главу комитета по культуре Константина Сухенко, предает АБН со ссылкой на осведомленного источника.

Ожидается, что нынешнего главу заменит директор ТЮЗа Светлана Лаврецова. В Смольном надеются, что она сможет активизировать работу комитета.

Смена председателя может произойти на фоне скандала с Исаакием, предполагает издание. Именно комитет по культуре назначает директоров ГМЗ Исаакиевский собор. На прошлой неделе резонанс получила ситуация с врио директора музея Ирадой Вовненко, которая после двух дней своей работы заявила СМИ о том, что уходит с этого поста. После в Смольном сообщения СМИ назвали «фейковыми новостями», а Вовненко осталась на своей новой должности.

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Константин Сухенко возглавяет комитет по культуре Петербурга с 2015 году. До этого он несколько созывов был депутатом ЗакСа от фракции ЛДПР.

Светлана Лаврецова руководит ТЮЗом с 1994 года.