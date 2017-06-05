Путин: США сами вмешиваются в выборы по всему миру

Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущей NBC Мегин Келли заявил о том, что Россия не вмешивалась в выборный процесс в США, сообщается на сайте телеканала.



«Я никого не хочу обидеть, но Соединенные Штаты везде, по всему миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран», — сказал Путин. Он также добавил, что, «куда пальцем на карту мира ни ткнешь», везде можно встретить жалобы на вмешательство во внутренние политические процессы со стороны «американских официальных лиц».



Он также заявил, что если кто-то пытается влиять на внутренние процессы в США, «то уж тогда Соединенным Штатам не на что обижаться». «Я не говорю, что это мы — мы не вмешивались», — добавил он. «Кто это нам говорит, кто это обижается на нас за то, что мы вмешиваемся? Вы сами постоянно вмешиваетесь», — завершил свой ответ Путин.



«При всем уважении, это звучит как оправдание», — заметила Келли, но Путин в ответ заявил, что «это звучит не как оправдание, это звучит как констатация факта».

По данным спецслужб США, летом прошлого года хакеры из России атаковали серверы Национального комитета Демократической партии. Впоследствии WikiLeaks обнародовала их письма и документы, в которых можно было прочесть о заговоре сотрудников комитета против экс-участника президентской гонки Берни Сандерса. В последствии это привело к отставке лидера партии Дебби Вассерман-Шульц.



После победы на выборах президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Сенате стартовали слушания по вопросу вмешательства РФ в выборы, а также возможной связи Трампа с представителями этой страны. Конгресс начал расследование, а затем назначил ​спецпрокурора. Им стал бывший глава ФБР Роберт Мюллер, возглавлявший американскую разведку в 2001–2013 годах.