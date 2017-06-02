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Путин: Я не согласен с действиями Сноудена

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© Фото: НТВ

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При этом президент РФ не считает бывшего сотрудника АНБ предателем.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что не считает бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена предателем, передает журнал Hollywood Reporter.

«Ничего подобного. Сноуден — не предатель. Он не предал интересы своей страны и не передал другой стране ни одной информации, которая бы наносила ущерб его народу. Все, что он делает, он делает публично», — рассказал Путин.

При этом президент РФ уточнил, что не одобряет действий Сноудена. «Если ему что-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться и все. Но он пошел дальше. Это его право. Но, если вы меня спросили, считаю ли я это правильным или нет, то мое мнение: нет, неправильно», — заявил президент.

Президент РФ рассказал американскому режиссеру, что Агентство национальной безопасности (АНБ), по его мнению, зашло слишком далеко в слежке за гражданами страны, но Сноуден все равно не имел права раскрывать эту информацию.

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Эдвард Сноуден -  спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В июне 2013 года он передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру

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