Путин: Я не согласен с действиями Сноудена

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что не считает бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена предателем, передает журнал Hollywood Reporter.

«Ничего подобного. Сноуден — не предатель. Он не предал интересы своей страны и не передал другой стране ни одной информации, которая бы наносила ущерб его народу. Все, что он делает, он делает публично», — рассказал Путин.

При этом президент РФ уточнил, что не одобряет действий Сноудена. «Если ему что-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться и все. Но он пошел дальше. Это его право. Но, если вы меня спросили, считаю ли я это правильным или нет, то мое мнение: нет, неправильно», — заявил президент.

Президент РФ рассказал американскому режиссеру, что Агентство национальной безопасности (АНБ), по его мнению, зашло слишком далеко в слежке за гражданами страны, но Сноуден все равно не имел права раскрывать эту информацию.

Читайте также:

Сноуден получил премию Союза журналистов Казахстана

Эдвард Сноуден - спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В июне 2013 года он передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру