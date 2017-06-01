США ввели санкции против компании экс-президента «Роснефти» за связь с КНДР

США ввели санкции в отношении России, Китая и Северной Кореи в связи с развитием ядерной программы КНДР, сообщается в пресс-релизе Минфина США.

Ограничительные меры в частности были введены против трех российских компаний - «Независимой нефтегазовой компании» (ННК), ее «дочки» «ННК-Приморскнефтепродукт» и зарегистрированной в Москве Ardis-Bearings LLC.

Санкции были введены также и против гражданина РФ Игоря Мичурина, который по данным Минфина США связан с Ardis-Bearings и Korea Tangun Trading Corporation.

Также санкции были введены против Корейской народной армии и Минобороны КНДР

Примечательно, что владелец НКК - бывшего главы «Роснефти» Эдуард Худайнатов.

Ранее, 24 марта, США ввели санкции против 30 юридических и физических лиц в десяти странах из-за несоблюдения закона о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии. На следующий день российские СМИ сообщили, что в черный список попали российские АО «Рособоронэкспорт», АО «150-й авиационный ремонтный завод», внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», АО «Научно-производственное объединение «Базальт» и другие.