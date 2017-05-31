Коллеги обвинили депутата петербургского ЗакСа Дмитриеву в аморальности

Депутата Заксобрания Петербурга Оксану Дмитриеву обвинили в аморальности из-за ее высказывания против слияния трех больниц, передает dp.ru.

Депутат от «Партии Роста» предложила коллегам обратиться к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко по вопросу объединения госпиталя для ветеранов и больниц №23 и №46. Дмитриева считает, что реорганизация ухудшит качество медицинского обслуживания.

Также депутат обратила внимание, что качество обслуживания не льготных категорий также понизится. Расчетов, где будут лечится бывшие пациенты объединяемых больниц, в Смольном ей не предоставили.

По словам депутата Дмитриевой, против слияния выступили сами блокадники, и объединение поддержала только партия«Единая Россия».

По итогам голосования, запрос Дмитриевой набрал лишь девять голосов из необходимых 26. Лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко заявил, что его партии планировала поддержать этот запрос, но «путем передергивания фактов вы сделали все, что мы не можем голосовать за такую популистскую и аморальную позицию».