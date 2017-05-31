В Петербурге депутаты предложили увеличить размер детских пособий

Депутаты петербургского парламента предложили увеличить размер выплат на ребенка, сообщает АБН из зала заседаний ЗакСа.

Парламентарии Петербурга направили соответствующее письмо министру труда и соцзащиты Максиму Топилину. В документе депутаты указали, что для роста рождаемости нужно увеличить размер детских пособий и срок их выплат, считают депутаты.

По мнению парламентариев, жительницы Петербурга, родившие первого ребенка в возрасте от 20 до 24 лет, должны получать от городского правительства дополнительную выплату в размере 50 тыс. рублей. Соответствующие поправки в Социальный кодекс были приняты депутатами в первом чтении.

Чиновники Смольного отмечают, что сокращение рождаемости происходит в активном репродуктивном возрасте. Доля рождений у матерей в возрасте до 30 лет за последние десять лет сократилась с 68,9% до 51,0%. Число первых рождений в возрастной группе 20-24 года сократилось на 31,6% - с 9679 человек в 2005 году до 6622 человек в 2015 году. В числе негативных тенденций названо и «смещение календаря рождений к старшим возрастам».