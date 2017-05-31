Депутаты просят ПОлтавченко сохранить квартиру Лермонтова по Садовой

В Петербурге депутаты ЗакСа обратились к градоначальнику Георгию Полтавченко с просьбой сохранить квартиру Михаила Лермонтова, которая находится на втором этаже дома № 61 по Садовой улице. Инициатором запроса стал «справедливоросс» Алексей Ковалев.

В этой квартире Лермонтов проживал в 1836—1837 годах. В 2012 году городское правительство решило передать этот дом Мариинскому театру под отель для приема гастролирующих артистов. При этом в месте проживания поэта должны были организовать историко-культурный центр. Но чиновники решили создать мемориальную зону не в бельэтаже, где находилось жилое помещение, а на первом этаже.

В Смольном утверждают, что от мемориальной лермонтовской планировки второго этажа ничего не сохранилось. В своем обращении депутат Ковалев приводит документы, говорящие о том, что КГИОП в 2014 году признал предметом охраны именно «историческое объемно-планировочное решение бывшей квартиры 1, где проживал М.Ю.Лермонтов». То есть, по словам депутата, мемориальные стены не только существуют, но и официально взяты под государственную охрану.

«Это, естественно, опровергает слова вице-губернатора Владимира Кириллова о том, что мемориальная составляющая квартиры на 2-м этаже «подверглась кардинальным изменениям», - говорится в обращении губернатору.

Теперь депутат требует от Георгия Полтавченко ответа, считает ли губернатор необходимым музеефицировать помещения бывшей квартиры № 1 на втором этаже дома № 61 по Садовой улице в случае выявления сохранности ее исторической планировки.