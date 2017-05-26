В Госдуме отчитали Милонова за его поведение на петербургском Первомае

Комиссия Государственной думы РФ по вопросам депутатской этики на заседании в пятницу, 26 мая, решила объявить депутату от «Единой России» Виталию Милонову о недопустимости его действий, которые оскорбили участников первомайского шествия в Петербурге.

«Коллеге Милонову мы укажем – мы такую норму (в думский регламент — Прим. ред.) ввели – "указать" на недопустимость подобного рода действий», – приводит Интерфакс слова председателя комиссии Отари Аршба.

Он также сообщил, что в рамках разбирательства на заседании комиссии рассматривалось сразу четыре вопроса по заявлениям граждан.

Читайте также:

На первомайское шествие в Петербурге вышли около 100 тыс. человек (ФОТО)

"Это связано, как посчитали заявители, с некими его оскорбительными заявлениями", – уточнил Аршба. Он также добавил, что если депутат Милонов продолжит такое поведение, то будет вызван на комиссию для дальнейших разбирательств.

Во время первомайского шествия в Северной столице депутат Госдумы Милонов попытался вступить в потасовку с активистами колонны оппозиции. Полиции пришлось оттаскивать парламентария.

Однако Милонов продолжил преследовать колонну с активистами, выкрикивая оскорбления и называя людей "спидозными". Полиция кричала в мегафоны, чтобы граждане не поддавались на провокации. Активисты утверждают, что провокатор — сам Милонов.