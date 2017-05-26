Глава Пушкинского района Берестов покидает свою должность

Глава Пушкинского района Петербурга Дмитрий Берестов покидает свою должность, передает «Фонтанка» со ссылкой на источник в администрации района.

По информации издания, в пятницу, 26 мая, Берестов попрощался с подчиненными. Официально о его уходе объявят во вторник, 30-го числа.

Собеседник издания сообщает, что место Берестова может занять глава Фрунзенского района Владимир Омельницкий. Он отказался давать комментарий СМИ.

Издание сообщает, что накануне, 25 мая, вице-губернатор Константин Серов провел совещание о готовности городских районов к проведению выборов 2018 года. По информации «Фонтанки», Пушкинский район в этом смысле упоминался в негативном контексте.

Дмитрий Берестов вступил в должность главы Пушкинского района в конце 2015 года. В 2000-е годы он работал первым заместителем главы Приморского района, а в 2009 году возглавил Василеостровский район. Позже, с 2013 года, Берестов работал главой администрации Фрунзенского района.