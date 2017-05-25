Горизбирком Петербурга утвердил документы на референдум об отмене анонимности в сети

Петербургская избирательная комиссия признала корректными документы о проведении референдума об отмене анонимности в Интернете. За такое решение в четверг, 25 мая, проголосовали девять членов комиссии, сообщает «Фонтанка».

Формулировка вопроса референдума звучит так: "Считаете ли Вы необходимым обязать граждан, использующих сеть Интернет на территории Петербурга, удостоверять свою личность при использовании сети Интернет в порядке, предусмотренном законом Петербурга?".

Документ об инициации такого референдума во вторник, 23 мая, подали 20 граждан.

Согласно закону, после утверждения документов в Горизбиркоме они должны быть переданы в Заксобрание Северной столицы, которое должно решить, нужен ли городу такой референдум.

Ранее эти же граждане подали документы о проведении референдума об отзыве оппозиционных депутатов Заксобрания. Его вопрос звучит так: "Считаете ли вы необходимым отозвать депутатов Законодательного собрания Петербурга шестого созыва Амосова Михаила Ивановича, Вишневского Бориса Лазаревича, Дмитриеву Оксану Генриховну, Ковалева Алексея Анатольевича, Резника Максима Львовича, Трохманенко Сергея Владимировича?".

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия. Его организацией занимаются указанные депутаты городского парламента. Для начала сбора подписей также необходимо одобрение ЗакСа.

При этом комитет по законодательству парламента Петербурга отказал в проведении референдума, а позже депутаты "Единой России" неоднократно снимали вопрос о референдуме с повестки дня.