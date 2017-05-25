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Захарова прокомментировала слова Керри о необходимости учить русский язык

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© Фото: НТВ

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Официальный представитель МИД России процитировала Маяковского.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не знает, «какие учебники по русскому языку нужно покупать» для того, чтобы быть успешным в нынешней администрации США. Так она ответила в своем Facebook на совет экс-госсекретаря США Джона Керри американским студентам учить русский язык для того, чтобы добиться влияния в нынешнем правительстве США.

По мнению Захаровой, для общения с командой экс-президента США Барака Обамы, необходимо было пользоваться тезисами, которые описаны в стихотворении поэта Владимира Маяковского «Нашему юношеству».

Представитель процитировав далее строки из стихотворения поэта: «Да будь я // и негром преклонных годов, // и то, // без унынья и лени, // я русский бы выучил // только за то, // что им // разговаривал Ленин» (орфография и пунктуация автора соблюдены).

Как сообщалось ранее, в своем выступлении Керри  вспомнил о том, что на данный момент в США ведется расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы страны.

По мнению некоторых политиков, российские хакеры были причастны к взлому серверов Демократической партии США и публикации закрытых данных, которые якобы могли помочь Дональду Трампу стать главой государства. 

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