Захарова прокомментировала слова Керри о необходимости учить русский язык

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не знает, «какие учебники по русскому языку нужно покупать» для того, чтобы быть успешным в нынешней администрации США. Так она ответила в своем Facebook на совет экс-госсекретаря США Джона Керри американским студентам учить русский язык для того, чтобы добиться влияния в нынешнем правительстве США.

По мнению Захаровой, для общения с командой экс-президента США Барака Обамы, необходимо было пользоваться тезисами, которые описаны в стихотворении поэта Владимира Маяковского «Нашему юношеству».



Представитель процитировав далее строки из стихотворения поэта: «Да будь я // и негром преклонных годов, // и то, // без унынья и лени, // я русский бы выучил // только за то, // что им // разговаривал Ленин» (орфография и пунктуация автора соблюдены).



Как сообщалось ранее, в своем выступлении Керри вспомнил о том, что на данный момент в США ведется расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы страны.

По мнению некоторых политиков, российские хакеры были причастны к взлому серверов Демократической партии США и публикации закрытых данных, которые якобы могли помочь Дональду Трампу стать главой государства.