Оппозиционных депутатов ЗакСа хотят лишить мандатов через референдум

В Петербурге Городская избирательная комиссия (ГИК) во вторник, 25 мая, планирует одобрить референдум о лишении мандатов оппозиционных депутатов городского ЗакСа, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на источники в ГИКе.

По их информации, некая инициативная группа предложила вынести на городской референдум вопрос: "Считаете ли вы необходимым отозвать депутатов Законодательного собрания Петербурга шестого созыва Амосова Михаила Ивановича, Вишневского Бориса Лазаревича, Дмитриеву Оксану Генриховну, Ковалева Алексея Анатольевича, Резника Максима Львовича, Трохманенко Сергея Владимировича?".

В проекте решения указано, что документация инициаторов референдума соответствует необходимой по закону. В связи с этим комиссия может рекомендовать передать ее в Заксобрание для того, чтобы парламентарии одобрили проведение такого референдума.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия. Для начала сбора подписей также необходимо одобрение ЗакСа. При этом комитет по законодательству парламента Петербурга отказал в проведении референдума, а позже депутаты "Единой России" неоднократно снимали вопрос о референдуме с повестки дня.