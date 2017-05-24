Почетными гражданами Петербурга стали патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко

Депутаты ЗакСа Петербурга тайным голосованием определили двух будущих почетных граждан Северной столицы. Ими стали патриарх Кирилл и председатель Совета Федерации, бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.

По словам спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, оба кандидата получили рекордное число голосов – по 45. Макаров уточнил, что такого не было за всю историю петербургского ЗакСа.

Всего на почетное звание претендовали девять человек, которые были выдвинуты различными общественными организациями. Среди них - певица Эдита Пьеха, режиссер Александр Сокуров, математик Марк Башмаков, тренер сборной России по танцам на инвалидных колясках Елена Лозко, физик Михаил Мирошников, нейрохирург Борис Рачков, президент компании «Ленинец» Анатолий Турчак.

Также на это звание было выдвинут балетмейстер Борис Эйфман но позже сам снял свою кандидатуру.

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Ранее депутаты Заксобрания Петербурга от фракции «Справедливая Россия» призывали Матвиенко и Кирилла отозвать свои кандидатуры на звание почетного гражданина Петербурга. «Справедливороссы» отмечали заслуги певицы Эдиты Пьехи, которая 12 раз номинировалась на почетное звание, но до сих пор его не получила.

В 2016 году почетными гражданами Петербурга стали гендиректор регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Владимир Окрепилов и руководитель Петербургской академической капеллы Владислав Чернушенко. До этого в течение двух лет Законодательное собрание города не присуждало почетного звания.