Госдума отменила открепительные удостоверения

Государственная дума РФ в третьем чтении приняла закон об отмене открепительных удостоверений. Инициативу поддержали 381 депутатов, против проголосовали 36 парламентариев.

Отныне избиратели будут включаться в списки для голосования по месту нахождения на основании заявления.

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В срок от пяти до 45 дней до голосования необходимо будет обратиться в территориальную комиссию или в центр обработки данных и заявить о своем местонахождении в день выборов. После этого должен последовать ответ, в котором будет указан номер участка, где избиратель сможет проголосовать.

После этого он будет исключен из списка избирателей по месту жительства и внесен в список по участку, который был указан в ответе.

Кроме того, на заседании в среду, 24 мая, Госдума одобрила в окончательном чтении перенос даты следующих выборов президента РФ на день присоединения Крыма – 18 мая. Ранее эта инициатива уже была одобрена депутатами в предыдущих чтениях.