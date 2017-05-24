Госдума рассмотрит возможность запрета анонимности в мессенджерах

В Государственную думу РФ внесен законопроект, запрещающий операторам мессенджеров работать с пользователями, которые не были идентифицированы в установленном порядке. Авторы документа - председатель комитета по информационной политике Марина Мукабенова («Единая Россия»), депутаты Александр Ющенко (КПРФ) и Олег Николаев («Справедливая Россия»).

Законопроект предполагает, что установление личности пользователя будет проводиться по номеру его сотового телефона по соглашению с операторами связи.

Мессенджеры также хотят обязать рассылать обязательные сообщения госорганов и ограничивать информационные рассылки по просьбе пользователей.

За отказом от выполнения этих требований может последовать блокировка мессенджера.

Депутаты ГД также внесли отдельный законопроект о штрафах за неисполнение мессенджерами новых ограничений, которые составляют до одного млн рублей.

Эти законопроекты распространяется на те мессенджеры, которые уже зарегистрированы в Роскомнадзоре как организаторы распространения информации. За отказ от регистрации в РФ уже заблокировали мессенджеры Zello, Line и Blackberry. РКН кратковременно блокировал главный китайский мессенджер WeChat, после чего тот зарегистрировался в необходимом порядке.