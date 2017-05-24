ЗакС скорректировал бюджет Петербурга

Депутаты петербургского парламента в среду, 24 мая, в третьем чтении утвердили корректировку городского бюджета на текущий год.

За документ проголосовали 42 парламентария, а 8 депутатов высказались против.

Согласно корректировкам, доход бюджета на 2017 год составит 487,8 млрд рублей, а расход— около 557,7 млрд рублей. Дефицит бюджета остается на рекордно высоком уровне 69,8 млрд рублей. В прошлом году он составлял 19,9 млрд рублей.

Ранее стало известно, что аппарат петербургского ЗакСа не стал раскрывать авторство депутатской поправки в бюджет. Согласно ним в бюджете города было перераспределено 2,3 млрд рублей.