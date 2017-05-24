ЗакС Петербурга исключил из повестки дня вопрос о референдуме по Исаакию

Законодательное Собрание Северной столицы вновь исключило вопрос о проведении референдума по Исаакиевскому собору из повестки дня, передает АБН.

Во время заседания петербургского парламента в среду, 24 мая, исключить эту тему предложил депутат от «Единой России» Борис Ивченко. Его поддержали 37 коллег, против выступили 12 депутатов.

Тем временем у здания ЗакСа проходят одиночные пикеты в поддержку референдума по статусу Исаакия. В акции участвуют несколько человек. На плакате одного из пикетчиков указана выдержка из Конституции России о референдуме.

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Ранее, 17 мая, депутаты также отказались рассматривать вопрос о референдуме. Решение было принято по предложению депутата от "Единой России" Бориса Ивченко. Оппозиционный депутат Борис Вишневский назвал это решение "политической трусостью".

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия. Православные активисты подали на избирком в суд из-за поддержки референдума. Для начала сбора подписей также необходимо одобрение ЗакСа. При этом комитет по законодательству парламента Петербурга отказал в проведении референдума.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ.