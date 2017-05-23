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Доход губернатора Полтавченко за год сократился на 1 млн рублей

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© Фото: tvc.ru

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Петербургский градоначальник в 2016 году задекларировал 6,1 млн рублей.

Доход губернатора Петербурга Георгия Полтавченко в 2016 году составил 6,1 млн рублей, сообщается в декларации,  которая опубликована  на сайте городской администрации.

В прошлом году  его доход составлял 7,1 млн рублей, в 2014 году - 5 млн рублей, а годом ранее – 4,9 млн. Супруга Полтавченко в 2016 году получила 234 552 рублей. (в 2015 году - 198 921 рублей).

В собственности у губернатора Петерубрга по-прежнему пять земельных участков для индивидуального жилищного строительства общей площадью 3344,1 кв. м и жилой дом площадью 385,6 кв. м.

Супруге градоначальника принадлежит квартира (210 кв. м). Машины в семье Полтавченко нет.

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При этом глава администрации губернатора Александр Говорунов задекларировал в 2016 году 16,78 млн рублей, а вице-губернатор Олег Марков - 9 млн рублей. Большинство других членов петербургского правительства задекларировали за прошлый год до 3 млн рублей.

Ранее стали известны доходы за 2016 год президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. В прошлом году президент России Владимир Путин заработал 8,8 млн рублей, что на 33 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году. Доходы Медведева также сократились с 8,8 млн до 8,58 млн. рублей.

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