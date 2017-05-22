В новый состав Общественной палаты Петербурга вошел Николай Цискаридзе

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«Это знаменательный день в вашей жизни. Новая Общественная палата города должна стать действенным инструментом гражданского контроля и обеспечивать тесное взаимодействие власти и общества. В ее состав избраны уважаемые, выдающиеся люди, представители научных, творческих, деловых кругов, ветеранских организаций. Уверен, Общественная палата станет эффективным институтом гражданского общества», - отметил Макаров.

В числе выбранных членов палаты — гендиректор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина, председатель Торгово-промышленной палаты Петербурга Юрий Бурчаков, президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш, ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе и председатель Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Людмила Фомичева.

Действующие члены палаты избрали 21 человека из числа кандидатов, которые были представлены общественными объединениями города. Председателем Общественной палаты избрана директор Юсуповского дворца Нина Кукурузова.

В понедельник, 22 мая, в Световом зале Смольного состоялись выборы трети новой Общественной палаты Петербурга, Ранее первые две трети - 42 человека - были утверждены Законодательным Собранием и губернатором.

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