Медведев приедет в Петербург обсудить импортозамещение

Лучшее в Петербурге
День корюшки: чем порадует большой праздник в Петербурге
Как отмечают «Праздник корюшки», где искать самую свежую царь-рыбу в Северной столице, как ее можно приготовить, а также почему она стала неофициальным городским символом.
Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге
Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.
Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики
Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.
Проверено на себе
Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности
Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».