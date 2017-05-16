Медведев приедет в Петербург обсудить импортозамещение

Во вторник, 16 мая, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проведет рабочий день в Петербурге.

В пресс-службе кабинета министров уточнили, что Медведев проведет заседание правительственной комиссии по импортозамещению. На нем планируется обсудить, в частности, импортозамещение продукции машиностроения для топливно-энергетического комплекса.

Заседание состоится на территории «Невского завода». На следующий день, 17 мая, премьер-министр примет участие в VII Петербургском международном юридическом форуме.