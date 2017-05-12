ЗакС рассмотрит возможность проведения референдума по Исаакию 17 мая

Заксобрание Петербурга рассмотрит по существу вопрос о референдуме по передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) в следующую среду, 17 мая.

За включение документа в повестку заседания ЗакСа проголосовало большинство членов комитета по законодательству, передает ТАСС.

Ранее о такой дате рассмотрения вопроса о референдуме заявлял депутат городского парламента от «Партии Роста» Максим Резник.

На предыдущем заседании, 3 мая, ЗакС повторно отказался рассматривать вопрос о референдуме по Исаакию. На прошлом заседании депутатов тема референдума также не попала в повестку из-за того, что вопросы, которые предлагается задать горожанам на референдуме, комитет по законодательству ЗакСа счел недостаточно точными. За рассмотрение документа проголосовали всего 11 депутатов из 50 - он не включен в повестку дня сегодняшнего заседания.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакиевского собора. После этого у парламента было 20 дней на его рассмотрение — об этом в конце марта сообщил глава «Единой России» в Петербурге Вячеслав Макаров.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.