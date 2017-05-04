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В США появится специальный комитет по противодействию России

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© Фото: politeka.net

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Это одобрил конгресс США.

Палата представителей конгресса США одобрила создание межведомственного комитета для противодействия «влиянию России в других странах», передает ТАСС.

В состав комитета войдут представители офиса директора национальной разведки, Госдепартамента, Министерства обороны, Минфина, офиса генерального прокурора, Министерства энергетики и Федерального бюро расследований. Комитет будет ежегодно отчитываться перед Конгрессом о своей деятельности и сообщать о замеченных попытках влияния со стороны российских властей.

Также было принято положение, предусматривающее усиление контроля за передвижениями российских дипломатов. Согласно тексту документа, госсекретарь США, директор ФБР и глава национальной разведки должны «ввести обязательный режим предварительного уведомления», распространяющийся на все поездки аккредитованных в США российских дипломатов и консульского персонала.

Законопроект также поддерживает программы американской контрразведки, которые направлены против исходящих от противников угроз в киберпространстве и космосе, а также в море. О каких конкретно противниках в данном случае идет речь, не поясняется.Планируется, что расходы на создание комитета будут включены в новый проект бюджета США. Весь принятый документ рассчитан в общей сложности на 1,1 триллиона долларов.

Россия оказалась в центре внимания в связи с событиями июля 2016 года - за две недели до предвыборного съезда Демпартии США сайт Wikileaks опубликовал письма с серверов нацкомитета демократов. Американские власти увидели в кибератаках «русский след» и заявили, что за взломом стояли ГРУ и ФСБ.

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