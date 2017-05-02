Встречи с депутатами смогут проводиться без согласований

В законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам, могут внести принципиальные поправки. В случае если они будут приняты, такие мероприятия будут проходить без согласования с местными властями, передают «Известия».

Свои предложения уже представили три парламентские фракции - «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ внесет поправки до конца официального срока — 5 мая.

Пакеты поправок внесли вице-спикер от «Единой России» Сергей Неверов, вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев, замглавы фракции «Справедливой России» Олег Нилов и первый зампредседателя комитета по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ). Авторы предлагают выделить специальные места (их определят органы исполнительной власти субъекта или органы МСУ) для встреч депутатов с избирателями, наличие которых исключит необходимость уведомления о мероприятии местных властей.

Изначально законопроект был внесен в Госдуму депутатом-«единоросской» от Москвы Ириной Белых в феврале этого года. Позже к нему присоединилось несколько единороссов.

Согласно документу, проведение встреч депутата с избирателями «в форме публичных мероприятий» осуществляется в соответствии с законодательством о митингах. Таким образом, организаторы будут обязаны уведомлять власти об их проведении за 7–10 дней.

О необходимости введения похожей нормы для депутатов своего заксобрания задумались в Петербурге. Ранее, 1 февраля, соответствующий документ был принят в первом чтении. Поводом для внесения законопроекта стала акция протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), которая была проведена 28 января на Марсовом поле в формате встречи избирателей с депутатами, сообщал депутат-единоросс Александр Тетердинко. Такой формат был выбран после того, как организаторам митинга не удалось согласовать акцию с городскими властями.