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Встречи с депутатами смогут проводиться без согласований

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© Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

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К законопроекту, который приравнивает такие мероприятия к митингам, внесли пять пакетов поправок

В законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам, могут внести принципиальные поправки. В случае если они будут приняты, такие мероприятия будут проходить без согласования с местными властями, передают «Известия».

Свои предложения уже представили три парламентские фракции -  «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ внесет поправки до конца официального срока — 5 мая.

Пакеты поправок внесли вице-спикер от «Единой России» Сергей Неверов, вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев, замглавы фракции «Справедливой России» Олег Нилов и первый зампредседателя комитета по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ). Авторы предлагают выделить специальные места (их определят органы исполнительной власти субъекта или органы МСУ) для встреч депутатов с избирателями, наличие которых исключит необходимость уведомления о мероприятии местных властей. 

Изначально законопроект был внесен в Госдуму депутатом-«единоросской» от Москвы Ириной Белых в феврале  этого года. Позже к нему присоединилось несколько единороссов.

Согласно документу, проведение встреч депутата с избирателями «в форме публичных мероприятий» осуществляется в соответствии с законодательством о митингах. Таким образом, организаторы будут обязаны уведомлять власти об их проведении за 7–10 дней.

О необходимости введения похожей нормы для депутатов своего заксобрания задумались в Петербурге. Ранее, 1 февраля, соответствующий документ был принят в первом чтении. Поводом для внесения законопроекта стала акция протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), которая была проведена 28 января на Марсовом поле в формате встречи избирателей с депутатами, сообщал депутат-единоросс Александр Тетердинко. Такой формат был выбран после того, как организаторам митинга не удалось согласовать акцию с городскими властями.

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