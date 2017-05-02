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Вопрос о референдуме по Исаакию депутаты ЗакСа рассмотрят 17 мая

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© Фото: flicker.com

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При этом такая дата противоречит закону.

В повестку заседания Законодательного собрания Петербурга на 17 мая включен вопрос о возможном референдуме по статусу Исаакиевского собора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат от «Партии Роста» Максим Резник.

По словам его коллеги из партии «Яблоко» Бориса Вишневского, эта дата находится за пределами срока, установленного законом. «Мы будем завтра настаивать на внесении вопроса в повестку. Если откажутся – уже завершается подготовка иска о бездействии ЗакСа», – написал Борис Вишневский.

На прошлом заседании депутатов тема референдума не попала в повестку из-за того, что вопросы, которые предлагается задать горожанам на референдуме, комитет по законодательству ЗакСа счел недостаточно точными. За рассмотрение документа проголосовали всего 11 депутатов из 50 - он не включен в повестку дня сегодняшнего заседания. Ранее активисты вышли к ЗакСу на одиночные пикеты в поддержку референдума

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакиевского собор После того у парламента было 20 дней на его рассмотрение — об этом в конце марта сообщил глава «Единой России» в Петербурге Вячеслав Макаров.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

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