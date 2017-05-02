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За Путина готовы проголосовать 48% россиян

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© Фото: НТВ

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При этом 19% еще не решили, пойдут ли на выборы президента.

При высокой явке нынешний президент РФ Владимир Путин получил бы 48% голосов избирателей, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава ЛДПР Владимир Жириновский получили бы по 3%. При этом статистическая погрешность опроса составляет 3,4%. За министра обороны Сергея Шойгу могли бы проголосовать лишь 1% опрошенных. Такое же число голосов получил бы, согласно данным опроса, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный.

Почти половина опрощенных (42%) еще не определились, за кого будут голосовать и будут ли вообще участвовать в выборах. Так, 19% «не знают, за кого именно стали бы голосовать», 13% уверены, что «не станут голосовать», а 10% не решили, пойдут ли на выборы.

По данным опроса, 22% россиян хотят, чтобы вместо Путина на выборах 2018 года победил «другой человек», а 64% желают, чтобы действующий президент был вновь переизбран. На данный момент Владимир Путин еще не заявлял о своем намерении участвовать в следующих выборах президента, которые пройдут в марте следующего года.

О своем нжелании участвовать в президентской гонке пока что сообщили только Владимир Жириновский, Алексей Навальный и лидер партии «Яблока» Григорий Явлинский.

Ранее, 26 апреля, «Левада-центр» обнародовал результаты опроса о рейтинге Медведева. Согласно исследованию, почти половина россиян (45%) в той или иной степени выступают за его отставку. В исследовании отмечается, что «определенно за» отставку Медведева выступают 18% респондентов, «скорее за» — 27%. 

В пресс-службе премьер-министра назвали опрос о его рейтинге политическим заказом. «Председатель правительства не придает особого значения данным социологических опросов, особенно проведенных "Левада-Центром" по вполне определенному политическому заказу», - сказала Наталья Тимакова.

«Такого рода исследования мы ведем постоянно и по отношению к Медведеву с начала его избирательной кампании», — рассказал директор центра Лев Гудков . По его словам, Тимаковой следует извиниться перед социологами.

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