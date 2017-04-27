Полтавченко хочет видеть главу Невского района вице-губернатором

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вынес на рассмотрение городского Заксобрания вопрос о назначении главы Невского района Константина Серова на должность вице-губернатора.

«На утверждение в качестве вице-губернатора поступила кандидатура Константина Серова. Голосование по данному вопросу состоится в среду, 3 мая», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Если кандидатура Серова будет утверждена ЗакСом, он будет контролировать взаимодействие с федеральными органами государственной власти и государственной политики, а также связью с общественными и молодежными организациями.

В настоящий момент за молодежную политику Северной столицы отвечает вице-губернатор Александр Говорунов.

Серов подтвердил свое назначение на эту должность. Он также добавил, что планирует провести встречи с представителями фракций Заксобарния во вторник, 2 мая.

Константин Серов был депутатом пяти созывов парламента Петербурга, а в мае 2013 года был назначен главой администрации Невского района.