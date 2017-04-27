Песков опроверг информацию о согласовании Путиным передачи Исаакиевского собора РПЦ

Информация о том, что Владимир Путин согласовал передачу Исаакиевского собора с Русской православной церковью (РПЦ), не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, президент не мог бы согласовать этот вопрос, потому что он не входит в его прерогативу. Он отметил, что такие решения должны принимать только городские власти, передает его слова Газета.Ру.

Ранее РБК сообщил, что патриарх Кирилл согласовал лично с Путиным передачу Исаакия. По словам источников издания, только после этого губернатор Георгий Полтавченко решил объявить в январе 2017 года, что собор перейдет в безвозмездное пользование церкви. Согласие президента России якобы было получено еще в декабре 2016 года.

При этом высокопоставленные чиновники в Кремле, в частности первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, о принятом решении не знали, говорит один из собеседников РБК.

Кроме того, по данным РБК, Исаакиевский собор после передачи РПЦ получит статус патриаршего. Принимать все ключевые решения в храме будет патриарх, однако к управлению собором может подключиться и епархия.

В январе 2017-го Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи собора - неофициальный. Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакиевского собора, однако депутаты петербургского Законодательного собрания отказались рассматривать вопрос о референдуме по передаче Исаакиевксого собора РПЦ.