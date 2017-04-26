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Полтавченко рассказал о коммерческой тайне ЗСД и новых станциях метро

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© Фото: Газета.ру

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В ближайшие несколько лет в Петербурге появится 15-20 новых станций метро, вложения в ЗСД имели смысл, а промышленные зоны города ждут инвентаризации. Об этом и многом другом губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил во время выступления перед депутатами Заксобрания.

«Станции метро обещала еще советская власть»

 

По словам градоначальника, правительство Петербурга сохраняет планы по строительству в ближайшие годы 15-20 станций метро за счет средств бюджета.

«О наземных проектах можно и даже нужно спорить. Обсуждать маршруты и технические решения, привлекать частный капитал, рассчитывать выгоды и убытки казны. Но есть порядка 15-20 станций подземки, по которым наши планы точно не поменяются. И эти станции будут строиться. Их ждут сотни тысяч людей, которым метро поблизости обещала еще советская власть», - сказал губернатор.

Он также сообщил, что в 2016 году был дан старт масштабным закупкам подвижного состава. В 2015 году было приобретено 36 вагонов метро, в 2016 – 72, а в текущем город получит 144 вагона. Парк наземных перевозчиков в 2017 году пополнят 237 автобусов, 26 трамваев, 104 новых троллейбуса.

Фото: sobaka.ru

При этом срок открытия новых станций часто переносится. К примеру, изначально станцию метро «Театральная» планировали построить к 2012 году. Позже срок сдачи сдвигался еще несколько раз. К примеру, в 2013 году стало известно о переносе открытия станции на 2018 год. Сейчас станцию метро планируют достроить  в 2019 году.

«Промзоны ждет тотальная инвентаризация»

  

«Одна из актуальных задач – наведение порядка в городских промышленных зонах. Ресурс огромный, ведь общая площадь промзон в черте Петербурга – 13 530 га. Для проведения тотальной инвентаризации я поручил создать рабочую группу с участием представителей города, районов, Росреестра и правоохранительных органов», - сказал губернатор.

Он дал поручение комитету финансов и КППИ продумать механизм, который позволит направлять средства, полученные от устранения нарушений в промзонах, на развитие там инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на помощь реально работающим производствам.

Кроме того, губернатор пообещал, что полигон «Новоселки», на который давно обращают внимание экологи и градозащитники, прекратит прием опасных отходов до конца 2017 года. 

Высокая рождаемость и «коммунальный плен»

  

В своем выступлении губернатор отметил высокий уровень естественного прироста населения Петербурга.

«Достигнут наиболее высокий коэффициент рождаемости – 13,9 на тысячу населения. Пятый год подряд продолжается естественный прирост населения. Соответствующий коэффициент – 2,2 – также является 25-летним максимумом», - заявил Полтавченко.

Он также затронул и обратную сторону медали –  слишком большое число коммунальных квартир.

«Сегодня в коммунальном плену остаются 78 тысяч семей петербургских очередников. Чтобы их вызволить оттуда, нужны новые рычаги. Прошлым летом мы увеличили размер бюджетных выплат жителям коммуналок и упростили порядок их предоставления. Это шаг навстречу обитателям многокомнатных квартир, где трудно добиться согласия всех соседей», - отметил он.

«Условия соглашения по ЗСД – тайна»

 

Депутаты спрашивали губернатора о Западном скоростном диаметре (ЗСД). Полтавченко считает, что вложения  в платную автомагистраль имеют смысл.

«Наши дети не проклинают за ЗСД, а многие благодарят. Что касается сумм, закладываемых в ГЧП, это вопрос участия бизнеса. Они настроены на извлечение прибыли», – заявил Полтавченко. Он добавил, что город взял своего рода кредит, по которому ничего лишнего город не платит, сообщает «Водитель Петербурга»

Фото: nch-spb.com
 

При этом он не стал раскрывать условия концессионного соглашения по ЗСД. «У нас от депутатов тайн нет. Но всегда в договоре есть две стороны. В данном случае одна из них коммерческая, нужно ее разрешение», - добавил градоначальник.

Ранее Полтавченко  уже отказывался показывать депутату Законодательного собрания Борису Вишневскому соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) между городом и компанией «Магистрали Северной столицы» по созданию и эксплуатации ЗСД.

В своем ответе на запрос Полтавченко указал, что раскрытие сведений, составляющих охраняемую федеральными законами тайну, не представляется возможным

Как стало известно ранее, ЗСД потерял почти 10% трафика после того, как с 4 февраля центральный участок магистрали стал платным. После этого дирекция изменила тарифные зоны всего Западного скоростного диаметра. Дорога была поделена на 5 ценовых зон.

«Не надо ждать отмены санкций»

 

Рассказал градоначальник о борьбе с погодой. По его словам, удалось в 15 раз уменьшить потребление соли для того, чтобы справиться с гололедом.

«Мы продолжаем снижать до разумного минимума солевую нагрузку на город. Минувшей зимой дорожные службы использовали всего 8 тонн соли. Хотя несколько лет назад им с трудом хватало 120 тонн», - сообщил губернатор.

По словам Полтавченко, ставка на прометание дорог и вывоз снега полностью себя оправдала. Кроме того, в 4,5 раза была расширена площадь применения гранитной крошки.

Высказался Полтавечнко и в общем о состоянии экономики Петербурга.

«Мы понимаем, что внешние условия, скорее всего, не изменятся. Но нам нельзя ждать, пока с России снимут санкции, либо подорожает нефть. Нужно двигаться дальше и думать о качестве роста», - заявил Георгий Полтавченко. - Это – курс нашего президента, который поддерживается абсолютным большинством наших сограждан. Это – способ повысить качество жизни людей. И это – дело чести для Петербурга, успехами которого в новейшей истории России во многом иллюстрируются успехи всей страны». 

Губернатор призвал депутатов Заксобрания поддержать весенние корректировки бюджета на 2017 год, «чтобы пройти его так же благополучно, как отчетный 2016». 

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