В пресс-службе Дмитрия Медведева назвали опрос о его рейтинге политическим заказом

Директор исследовательской организации «Левада-центр» Лев Гудков считает, что пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова поступила «неумно», когда заявила, что данные социологов о падении рейтинга главы кабмина являются «политически ангажированными».

«Такого рода исследования мы ведем постоянно и по отношению к Медведеву с начала его избирательной кампании», — рассказал Гудков РБК. По его словам, Тимаковой следует извиниться перед социологами.

Ранее, 26 апреля, «Левада-центр» обнародовал результаты опроса о рейтинге Медведева. Согласно исследованию, почти половина россиян (45%) в той или иной степени выступают за его отставку. В исследовании отмечается, что «определенно за» отставку Медведева выступают 18% респондентов, «скорее за» — 27%.

Позже пресс-секретарь премьер-министра упрекнула авторов соцопроса в «политической ангажированности». «Председатель правительства не придает особого значения данным социологических опросов, особенно проведенных "Левада-Центром" по вполне определенному политическому заказу», — сказала она.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле всегда внимательно относятся к социологии, но, с известными допусками. «Конечно, здесь определенная волатильность социологических данных может иметь место, это вполне допустимо», - сказал Песков, пообещав, что данные опроса будут проанализированы.

Как ранее заявил социолог «Левада-центра» Степан Гончаров, рейтинг Медведева упал в том числе из-за расследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, нарастания внутренних экономических проблем и снижения эффекта «посткрымского консенсуса».

В начале марта ФБК опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием. Днем 4 апреля Медведев спустя месяц ответил на обвинения в коррупции. Собранный на него компромат премьер назвал «чушью и какими-то бумажками».