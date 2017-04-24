На выборах президента в 2018 году могут появиться электронные бюллетени

На следующих президентских выборах в 2018 году классическое голосование бумажным бюллетенем может быть продублировано электронным. С таким предложением выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Пока речь о том, чтобы провести в одном-двух регионах эксперимент: продублировать классическое голосование бумажным бюллетенем голосованием через блокчейн-платформу. Эту платформу еще предстоит разработать — так, чтобы совместить заложенный в Конституции принцип тайного голосования с верификацией каждого конкретного голоса», — приводят его слова газета «Известия».

Сейчас в «Партии роста», которой руководит Титов, тестируют внутреннюю систему электронного голосования, затем ее планируется передать в Центризбирком.

Титов уже рассказал о своей идее главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой. В ЦИК полагают, что реализовать электронное голосование на президентских выборах можно в рамках тестового режима, но только если не потребуется менять требования закона.

Выборы президента России должны пройти в марте 2018 года.